В Бразилия се е родило първото бебе след присаждане на матка от починал донор, съобщават световните агенции. Здравото момиченце се появило на бял свят с Цезарово сечение в Сао Пауло на 15 декември 2017 г. Бебето било с тегло 2,5 кг. Към момента се развива нормално.

A 32-year-old woman in Brazil who received a uterus transplant from a deceased donor successfully carried out a pregnancy and gave birth to a healthy baby. Until now, 10 cases of uterus transplants from deceased donors had failed to produce a live birth. https://t.co/TvfWZEP803

Матката била присадена на 32-годишната майка през 2016 г. след продължила 10 часа операция. Жената страда от синдрома на Майер-Рокитански-Кюстер-Хаузер и се е родила без матка.

След раждането на бебето присаденият орган бил изваден, за да може да се прекрати тежката имунопотискаща терапия.



Досега е имало 39 присаждания на матки от живи донори, довели до раждането на 11 бебета, но това е първият успешен случай на раждане с присадена матка от починал донор. Досегашни подобни опити в САЩ, Чехия и Турция са били неуспешни.

A woman's given birth to a healthy girl in Brazil after surgeons implanted a womb in her body taken from a dead person.



The birth's believed to be the first in the world involving a deceased donor womb transplant.#HeartNews pic.twitter.com/fs0lnPlq6f