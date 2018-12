Hills оf Rock 2019 набира скорост със седем нови имена, които се включват към третото издание на фестивала. Той ще се проведе на 28, 29 и 30 юни на Гребния канал в Пловдив. Американските банди Mushroomhead и The Toasters и италианските групи Adimiron и Sinheresy ще зарадват феновете със страхотно шоу. Към тях ще се включат и сърбите Maika, румънците White Mahala и хърватската група Brkovi.

Mushroomhead (САЩ)

Американската банда е сформирана в Охайо през 80-те години. Те са една от най-дръзките и отличаващи се алтернативни метъл групи в момента. Прочути със своите артистични маски и невероятни изпълнения на живо, те отварят нова страница в рок културата и вдъхновяват много изпълнители. Стилът на Mushroomhead е интересен и включва комбинация от метъл и арт-рок елементи.

Sinheresy (Италия)

Групата е създадена през 2009 г. в Триест. През 2011-а издават дебютното си EP „The Spiders and the Butterfly“. Две години по-късно групата създава и първия си дългосвирещ албум наречен „Paint the World”. Бандата е свирила на една сцена с големи имена като Dream Theater, Queensryche, Tarja, Lordi, Anathema и Korpiklaani. През 2017 г. Sinheresy издадоха новия си албум, който се изстреля на трета позиция в класацията на Itunes Italy Metal.

Adimiron (Италия)

Създадена в Рим, бандата е една от най-обещаващите групи на европейската метъл сцена. Тя има зад гърба си турнета в Европа и САЩ, където музикантите споделят една сцена с имена като Meshuggah, Textures, The Ocean, Swallow The Sun, Opeth и Anathema. През 2017-а излиза и последния албум на Adimiron „Et Liber Eris“, който е изключително добре приет от музикалната критика в Европа.

Maika (Сърбия)

Сръбската група съчетава в стила си балкански ритми и денс елементи. Атрактивното им присъствие на сцената им носи голям брой фенове на Балканите, както и в цяла Европа.

The Toasters (САЩ)

Американската група е формирана през 1981 г. в Ню Йорк. Те са една от най-влиятелните ска банди в щатите, имат издадени 9 студийни албума и са работили с едни от най-големите ска лейбъли в света.

White Mahala (Румъния)

Те поставят началото си през 2013 г. Групата има голям брой почитатели не само в родната им Румъния, но и в цяла Европа, а изпълненията им на живо са изключително енергични и зареждащи.

Brkovi (Хърватия)

Хърватската група е формирана в Загреб през 2004 г. Музиката им включва пънк, рок и хард рок, с реге и фолк елементи, и е наречена "turbopunkfolkwellness and spa".