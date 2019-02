Един от специалните гости на традиционната реч на американския президент Доналд Тръмп заспа по време на словото. Джошуа Тръмп, съименник на държавния глава, редовно бил тормозен от съучениците и приятелите си заради своята фамилия и въпреки факта, че няма никаква роднинска връзка с милионера.

Подигравките започнали в края на 2015 г., когато Доналд Тръмп обявява намерението си да се кандидатира за президент. След като разбират на какво е подложен синът им, родителите на Джошуа го отписват от училище и го обучават в домашни условия, докато момчето не постъпва в средно училище. Но тормозът продължава и там.

„Той казва, че се мрази за това, ненавижда фамилията си, чувства се гадно през цялото време и не желае да преживява всичко това повече,“ съобщи преди време майката на 11-годишното момче от Уилмингтън, щата Делауеър.

Когато научили за историята на Джошуа, президентът Тръмп и първата дама го поканили на речта в Конгреса.

Hey!

So remember Joshua?

That kid who was invited by Trump to the #SOTU because his last name was Trump and got bullied for it?

Well, he pretty much took the speech like the rest of us.

Though it might be b/c it's 9-10PM on a school night... pic.twitter.com/SYiVDcZPwI