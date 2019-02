Хиляди домове в Сидни останаха без електричество след мощните бури, връхлетели втория по големина град в Австралия, съобщава БГНЕС. Проливните дъждове и гръмотевичните бури причиниха истински транспортен хаос, наводниха улици и дори отложиха няколко спортни събития.

Lightning illuminates the sky over Queensland as Australia’s monsoon season brings a spectacular storm to the region. https://t.co/60wWb3uP2X pic.twitter.com/apTatqamqH