Три пакета с малки бомби са били изпратени на две лондонски летища и голяма гара. Трите взривни устройства са получени на летищата „Хийтроу” и „Лондон сити”, както и на гара „Ватерло”.

Met Police have launched an investigation after packages found to be small improvised explosive devices were sent to buildings near London City Airport, Heathrow and Waterloo Stationhttps://t.co/Z5WHWq0yn0 pic.twitter.com/aSsmqhPQEE