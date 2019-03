Уверенията, получени от британската премиерка Тереза Мей за постигнатото от нея споразумение за напускане на ЕС дори не се приближават до промените, които тя обеща на депутатите. Това заяви лидерът на опозиционната Лейбъристка партия Джереми Корбин, цитиран от Ройтерс и БТА.

Юнкер и Мей постигнаха споразумение за Brexit

"Преговорите на премиерката се провалиха. Снощното споразумение с Европейската комисия не включва нищо дори близко до промените, които Тереза Мей обеща на парламента", заяви Корбин в Twitter. "Затова днес депутатите трябва да отхвърлят тази сделка", добави той.

