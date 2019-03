Въоръжени атаки срещу две джамии в Нова Зеландия. Медиите в Нова Зеландия съобщават за много жертви, като броят им се движи от 9 до 27. Все още не е ясно кой стои зад атаките и дали те са приключили. По австралийски телевизии показаха как полицаи от специалните части арестуват мъж на улицата. Предполага се, че това е извършителят. От полицията казаха, че са задържани общо четирима души, но не е ясно дали всички са участвали в атаките.

WATCH: Police, paramedics and ambulances are seen outside a Christchurch, New Zealand hospital, after police say there were shootings resulting in multiple casualties at one mosque and another location. https://t.co/vMRItCAB1A pic.twitter.com/pBQUor0Upx — CBS News (@CBSNews) March 15, 2019

Нападенията са станали в град Крайстчърч в петък, който е ден за молитва за мюсюлманите.

Медии пишат, че задържаният е крайнодесен радикалист от Австралия. Той излъчвал на живо във Facebook какво извършва. Според медии той бил написал манифест срещу имигрантите и исляма. Това засега не е потвърдено от властите.

Появиха се и видеозаписи, за които се твърди, че са направени от нападателя. Смята се, че са достоверни. На автоматите на мъжа с бяла боя са написани имената на терористи, нападнали други джамии.

The scene outside a mosque in Christchurch, New Zealand where a shooting has taken place



More on @business: https://t.co/4iKTLBiA1S pic.twitter.com/CVe9tAvs1K — TicToc by Bloomberg (@tictoc) March 15, 2019

"Полицията действа в отговор на много сериозен и трагичен инцидент, включващ активен стрелец в централната част на Крайстчърч", посочи представител на силите на реда, цитиран от БТА.

"Това е развиваща се ситуация и работим да потвърдим фактите. Можем обаче да потвърдим, че има множество жертви", каза представителят на полицията.

The scene outside a mosque in Christchurch, New Zealand where a shooting has taken place



More on @business: https://t.co/4iKTLBiA1S pic.twitter.com/CVe9tAvs1K — TicToc by Bloomberg (@tictoc) March 15, 2019

Свидетели посочват, че мъж в камуфлажно облекло, носещ автоматична пушка, открил безразборна стрелба в джамията "Ал Нур".

Премиерът Джасинда Ардърн нарече случилото се днес "един от най-мрачните дни в историята на Нова Зеландия", допълва АП. "Това е необичаен и безпрецедентен акт на насилие", посочи тя.

New Zealand mosque shooter livestreamed killings on Facebook https://t.co/pOENixL8zL pic.twitter.com/aXR7ZEHrPy — New York Post (@nypost) March 15, 2019

По думите й много от хората в джамията вероятно са мигранти.

"Нова Зеландия е техният дом. Те би трябвало да са в безопасност тук. В Нова Зеландия няма място за екстремно насилие", подчерта Ардърн.

Multiple people were killed in a shooting at a mosque in Christchurch and one person was in custody, New Zealand Police said https://t.co/oWMh1fmGEz pic.twitter.com/Y3VRR4cbls — The Wall Street Journal (@WSJ) March 15, 2019

Отбор по крикет от Бангладеш пристигал за молитва, когато стрелбата започнала, но всичките му членове са в безопасност, каза треньор.

Полицията призова гражданите да избягват джамиите в страната.