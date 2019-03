Sky News разпространи впечатляващи кадри от евакуацията на пасажерите на авариралия край Норвегия круизен кораб "Вайкинг скай". Видеото е заснето с камера, поставена на каската на един от спасителите.

Плавателният съд с над 1300 души на борда аварира в събота в опасни води. Впоследствие успя да задвижи три от четирите си двигателя и бе изтеглен на буксир до пристанище.

При инцидента бяха ранени 17 души.

