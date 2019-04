Жена роди собственото си внуче в Съединените щати. 61-годишната жителка на Небраска станала сурогатна майка, за да помогне на сина си, който е гей и на неговия съпруг.

Бебето е изцяло семеен проект, тъй като сестрата на съпруга е станала донор на яйцеклетка.

Изследванията показали, че Сесил може да бъде сурогатната майка. В понеделник, бабата роди внучката си Ума.

When Elliot Dougherty and Matthew Eledge looked to expand their family, their relatives answered the call to help. Matthew’s mom, 61-year-old Cecile, carried the baby — her granddaughter — and Elliott’s sister donated the egg.@TammyLeitnerNBC shares their story. pic.twitter.com/JE2ON2VjWB