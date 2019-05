Докато човекът кацне на Марс ще минат години, но преди това желаещите получават възможност да изпратят името си на планетата, предаде БТА. Предложените имена ще бъдат изписани на микрочипове, за да отлетят към Марс с космическия апарат, който ще бъде изстрелян през юли 2020 г. и ще кацне на планетата през февруари 2021 г.

Задачите на този роувър ще са да търси признаци за микробен живот в миналото, както и да изследва климата и геологията на Червената планета, да събере проби и да подготви човешко присъствие.

Want to join me on Mars? Send your name to the surface of the Red Planet with @NASA's next rover, #Mars2020.



Click here to send your name to Mars: https://t.co/NBYLhDCjs4 pic.twitter.com/b3M7EKeary