Изцапана с храна чиния на Кърт Кобейн, фронтменът на групата Nirvana, бе продадена на търг за 22,4 хил. долара. За това съобщи порталът Вайс, цитиран от БГНЕС.

Показаха невиждани досега картини и вещи на Кърт Кобейн (СНИМКИ)

Хартиена чиния, изцапана с пица, отиде под чука на един от търговете в Калифорния. На нея черна с черен флумастер е написан списък от песни, които Nirvana е изпълнила на концерт през 1990 г. във Вашингтон. Сред тях – „Negative Creep“, „Dive, Polly“, „Stain“, „About a Girl“. Членът на група THUD Джони Ригс е взел чинийката от концерта. Той я пазил около 30 години.

SOLD for 22,400! A used paper plate with a #Nirvana set list handwritten by #KurtCobain at the 9:30 nightclub in Washington, D.C., on April 23, 1990.



SOLD TODAY in our “Music Icons” #memorabilia #auction @HardRockCafeNYC and online at https://t.co/TiME89MqlX! #1990s #90s pic.twitter.com/MzumBjq15G