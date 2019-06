Малък самолет Як-52 падна в река в Полша. Инцидентът станал по време на авиошоу в град Плоцк.

СНИМКИ ОТ МЯСТОТО НА ИНЦИДЕНТА ВИЖТЕ ТУК

On Saturday, June 15, a fatal plane crash occurred in the city of Płock #Poland The pilot from #Germany was performing acrobatic figures on the Yak-52. pic.twitter.com/wPQ7H1FGGA

Говорителят на местната спасителна служба Едуард Мистера съобщи, че самолетът е паднал във водата, докато е изпълнявал акробатични фигури.

A Polish radio station says the pilot of a small stunt plane was killed after it plunged into the Vistula river during a performance at an air show in Central Poland pic.twitter.com/vfwHsjZTKL