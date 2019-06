Глория Вандербилт, наследницата на един от най-богатите родове в Америка и създателка на дизайнерските дънки, почина на 17 юни на 95-годишна възраст, съобщава БТА. Новината беше съобщена от нейния син, Андерсън Купър, един от известните водещи в Си Ен ЕН. По неговите думи майка му е била една изключителна жена, която е обичала живота и е живяла според свои правила. "Тя беше художничка, писателка, дизайнерка и забележителен родител, съпруга, приятелка. Дори и на 95, всеки казваше, че тя е най-младият човек, който са виждали някога, най-свежият и най-модерният!"

Глория Вандербилт беше приета в болница в началото на юни с диагноза рак на стомаха. Тя е пра-пра-правнучка на един от най-големите магнати в американската история Корнелиъс Ванделбилт, спечелил огромно богатство от прокарването на железопътни линии в САЩ. При смъртта си през 1877 година той остава наследство от 100 милиона долара.

Бащата на Глория е Реджиналд Вандербилт, който се жени за майка й на 43-годишна възраст. Заклет комарджия и пияница, той успява да пропилее 25 милиона долара за 14 години. Той умира, когато дъщеря му е само на 1 годинка. Но на Глория се падат само 5 милиона долара от семейното наследство и се сдобива с прякора "бедното богато момиче". Голямата част от капитала /78 милиона долара/ остава в ръцете на нейната леля Гертрюд. Тя печели попечителството над Глория, тъй като обвинява майка й, че е лош родител и е имала лесбийска афера с кралска особа.

След като изкарва седем години в имението на леля си в Лонг айлънд, 17-годишната Глория заминава за Холивуд. Тя се омъжва за прессекретаря на милиардера Хауърд Хюз Паскуале ди Чико. Което е повод леля й да я изключи от своето наследство. До своите 5 милиона долара "богатото бедно момиче" се домогва през 1945 година на 21-годишна възраст. Тя се развежда с Ди Чико и на следващия ден се омъжва за 63-годишния диригент Леополд Стоковски. Но се развежда и с него и става съпруга на известния режисьор Сидни Лъмет. Но не се задържа и при него и сключва четвърти брак през 1963 година с бащата на водещия Андерсън Купър, Уайът Купър.

В своята автобиография Глория доверява, че сред любовните й партньори фигурирали Хауърд Хюз, Ерол Флин, Франк Синатра и Марлон Брандо.

