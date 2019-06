Артистичният тоалет на рап певицата и фотомодел Карди Би се сцепи по време на концерт, съобщи БГНЕС.

Това станало по време на участието й на музикалния фестивал „Бонару“ в Тенеси. Певицата излязла на сцената в ярък гащеризон, който плътно обвивал тялото й. В момента, в който Карди Би започнала да танцува, обръщайки се с гръб към публиката, костюмът се скъсал точно в областта на задните й части. Когато 26-годишната певица забелязала, че гащеризонът й е скъсан, тя се преоблякла в бяла роба.

Феновете аплодирали звездата за запазеното състояние на духа. Карди Би е един от най-популярните хип-хоп певци в Америка. В своя репертоар тя има хитове като „Please Me“, „I Like It, Bodak Yellow“, „Bartier Card“, „Money Bag“. Изпълнителката спечели наградата "Грами" за най-добър рап албум на 2019 година за „Invasion of „, който предизвика бурно недоволство сред обществеността.