Земетресение с магнитуд 6,4 по Рихтер удари Южна Калифорния. То е на дълбочина 8,7 километра в обширен пустинен район и продължи няколко секунди. Жители на Лос Анджелис са потвърдили, че са усетили разлюляването.

No one at all: California: pic.twitter.com/Y0Ug4g1jHo

Все още не е ясно дали трусът е причинил сериозни щети. Има обаче множество сгради с малки пукнатини, прекъснати водопроводи и електрически линии и скални срутвания по определени пътища. Няма данни за ранени или пожари.

"Ще има много вторични трусове," каза на пресконференция сеизмологът от CalTech Луси Джоунс, добавяйки, че вече са регистрирани няколко със сила около 5 по Рихтер.

От международното летище в Лос Анджелис заявиха, че пистите са невредими и полетите продължават нормално.

4,1 по Рихтер разлюля гръцки остров

Полицията на града съобщи в Twitter, че не е "получила никакви съобщения за щети или призиви за помощ в град Лос Анджелис, свързани с #earthquake".

Калифорния е най-многолюдният щат в САЩ, но епицентърът на земетресението се намира в слабо населена част на пустинята Мохаве.

Джоунс добави, че има малка вероятност това земетресение да е прелюдия към по-голям трус.

„Шансът е едно към двадесет, че през следващите няколко дни на това място ще има още по-голямо земетресение“, каза тя.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ситуацията е "под контрол" в Южна Калифорния. "Бях подробно известен за земетресението в южната част на Калифорния. Всичко изглежда до голяма степен под контрол", написа той в Twitter.

Been fully briefed on earthquake in Southern California. All seems to be very much under control!