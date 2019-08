Търсенето на бронирани ученически раници в Съединените щати се е повишило, след двете масови стрелби, при които бяха убити повече от 30 души, съобщава БГНЕС. Все повече компании предлагат бронирани раници, с които учениците биха могли евентуално да се предпазят, ако бъдат атакувани в класната стая.

Тези раници струват около 200 долара и повишаване на търсенето им имаше и след масовото убийство в училището в Паркленд, щата Флорида. След двете кървави престъпления в Ел Пасо и Дейтън, продуктът отново е актуален, особено с оглед приближаващото начало на учебната година в САЩ.

