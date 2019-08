Дейвид Бекъм се забавлява със съпругата си Виктория и децата им на луксозната яхта на сър Елтън Джон в Южна Франция, съобщава "Дейли Мейл".

via @PerilofAfrica Ausflug mit Elton Johns Familie: Badespaß mit den Beckhams: Ab ins kühle Nass: Victoria und David Beckham haben gemeinsam mit Elton John und dessen Familie den Sommer in Südfrankreich genossen - Sonnenbad und Sprünge ins Wasser… https://t.co/SHLEIIkCNd pic.twitter.com/9WjiHEZ1Mp — MarthaLeah Nangalama (@mlnangalama) August 27, 2019

44-годишната футболна легенда се радваше на компанията на дъщеря си Харпър и синовете си, докато Виктория, 45-годишна, разговаряше със съпруга на музиканта Дейвид Фърниш.

David Beckham Shows Off PDA With Wife Victoria While Hanging On Elton John's Yacht https://t.co/N4N6OGPnPh I ADORE THE #BeckhamFamily: TWO ATTRACTIVE/WEALTHY PEOPLE WHO ARE #HandsOnParents. THEY ARE #UNICORNS! 💋😍🤗🙏 #PMHT — Caviar Nolastname (@caviar_diva) August 27, 2019

Дейвид Бекъм е заснет в отлично настроение, смеейки се и нежно целувайки Виктория, облечена в бяла рокля.

Inside David, Victoria Beckham's Luxurious Vacation With Elton John https://t.co/PSbLmbVy3W via @enews — Gina Lawriw (@GinaLawriw) August 27, 2019

Елтън Джон и по-големият му син Закари, който също се наслаждаваше на водната разходка, бяха с тях на яхтата.

David and Victoria Beckham were onboard with Sir Elton John. https://t.co/Yloa89Qgiq (via @TMZ) — PopCrush (@PopCrush) August 26, 2019

Това не е първият път, в който семейството на Бекъм прекарва августовската си ваканция на яхтата на певеца.

En fotos: el día en que David Beckham superó a Elton John como el papá y marido ideal https://t.co/RwwNG34uOQ pic.twitter.com/MOx7ZTGpXJ — Univision Famosos (@unifamosos) August 26, 2019

Двамата бяха забелязани там и миналата година. /БГНЕС

Entre familias, David Beckham y Elton John comparten vacaciones en Francia [FOTOS]😲🤩 https://t.co/YdHdi5JQm5 pic.twitter.com/zTJHcvy5dR — Roy Productions (@royproductions_) August 26, 2019

See photos of David and Victoria Beckham as they go on yacht ride with Elton John https://t.co/fh1ozsBC6V pic.twitter.com/kUUgTz9i8k — sabiupdates (@sabiupdates) August 26, 2019

