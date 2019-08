Тейлър Суифт постави рекорд по продажби в Китай с новия си албум, предаде БТА.

Преминавайки границата от един милион комбинирани продажби за седмица от албума й "Lover", Суифт стана най-продаваният международен изпълнител в Китай за най-кратък период от време.

Албумът "Lover", излязъл на музикалния пазар на 23 август, включва хитовото парче "ME!", записано в сътрудничество с вокала на групата "Panic! at the Disco" Брендън Ури, и сингъла "You Nееd to Calm Down", в клипа, към който участват знаменитости и известни представители на ЛГБТ общността - Кейти Пери, Лавърн Кокс, Елън де Дженерис, Адам Рипън.

Предишните албуми на Тейлър Суифт - "1989" и "Reputation", също преминаха границата от милион продажби в Китай, но за по-дълъг период от време, припомня агенцията.