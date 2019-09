Мерил Стрийп с главна роля в новата черна комедия на Netflix -„Пералнята”. 70-годишната звезда влиза в ролята на жена от средната класа, която е излъгана с пари. Актрисата заяви, че "Пералнята" прилича на лоша шега, която някой си е направил с цялото общество.

Morning!! I'd like to share with you the official trailer of 'The Laundromat' directed by Steven Soderbergh.#MerylStreep #GaryOldman #JefreeWright #MatthiasSchoenaerts #JamesCromwell #SharonStone #Venezia76 #TIFF2019#THELAUNDROMAT #PanamaPapers pic.twitter.com/GzU3yMhPQU