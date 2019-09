Двама души загинаха в наводненията, причинени от силните валежи в Югоизточна Испания, предаде БТА.

Significant flooding on the River Clariano near Valencia SE Spain today after 250mm of rain fell in some places. pic.twitter.com/muQDEHio6j

"Бе потвърдена смъртта на двама души", съобщиха в Twitter спешните служби на автономната област Кастилия - Ла Манча. Автомобилът на двете жертви е бил отнесен от придошлите води в село Каудете. Загиналият мъж е бил на 61 години, а сестра му - на 51.

СНИМКИ ОТ ПОРОИТЕ ВИЖТЕ ТУК

Според испанската метеорологична служба това са едни от най-проливните дъждове в историята на Испания.

Spain (2019) - Destructive flood. This is how climate change is impacting the world. It's the new normal.

