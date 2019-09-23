Снимка: EPA/БГНЕС
Ветровете раниха 26 души и прекъснаха електричеството на 27 790 жилища
Мощният тайфун Тапах засегна южната част на Южна Корея, като рани 26 души и прекъсна електричеството на 27 790 жилища, предаде БТА.
Снимка: EPA/БГНЕС
Busan Typhoon is getting serious #부산 #태붕 #SouthKorea #Busan #typhoon #부산태붕 #해운대 #wind #rain pic.twitter.com/HNFaWZH64z— Hamza Al Hajji (@LordhMz) September 22, 2019
Южнокорейското вътрешно министерство съобщи, че от вчера насам тайфунът, който не премина над сушата, е причинил наводнения на улици. Повредени са повече от 70 жилища, повредени са телеграфни стълбове и улични лампи.
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Flooding in Miyazaki, #Japan from Typhoon #Tapah. #Jeju, #SouthKorea is expected to get hit by the storm later today. #TyphoonTapah https://t.co/MVYbqZr78z— Douglas MacDonald (@dmac5dmark2) September 21, 2019
Снимка: EPA/БГНЕС
Тапах засегна и части от южните японски острови. Ветровете и поройните дъждове причиниха наводнения и леки травми.
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