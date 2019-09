Мощният тайфун Тапах засегна южната част на Южна Корея, като рани 26 души и прекъсна електричеството на 27 790 жилища, предаде БТА.

Снимка: EPA/БГНЕС

Южнокорейското вътрешно министерство съобщи, че от вчера насам тайфунът, който не премина над сушата, е причинил наводнения на улици. Повредени са повече от 70 жилища, повредени са телеграфни стълбове и улични лампи.

Flooding in Miyazaki, #Japan from Typhoon #Tapah. #Jeju, #SouthKorea is expected to get hit by the storm later today. #TyphoonTapah https://t.co/MVYbqZr78z