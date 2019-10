Главният преговарящ на ЕС за Brexit Мишел Барние заяви, че все още е възможно да се постигне споразумение с Великобритания тази седмица, но британското правителство трябва да предложи законово обвързващ текст, предаде БТА.

Преди днешната си среща с външните министри на ЕС в Люксембург Барние каза, че сега главното предизвикателство е британските предложения по сложния въпрос за ирландската граница да се превърнат в законово обвързващ текст.

Великобритания ще спре свободното движение на граждани от ЕС през 2021 г.

В четвъртък и петък ще се състои среща на върха на ЕС, чиято основна тема ще е Brexit поради наближаването на планираната му дата 31 октомври.

"Макар че постигането на споразумение ще е трудно - според нас все по-трудно - то остава възможно за тази седмица", каза Барние.

We are intensifying technical discussions with #UK over the coming days, in a constructive spirit. I will continue to debrief @Europarl_EN & Member States. The 🇪🇺 will do everything it can for an agreement, fully in line with our principles. #Brexit 🏔 pic.twitter.com/F6eYvPbt6D