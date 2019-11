Виктория, най-големият водопад в Африка, е на път да пресъхне, алармират властите в Зимбабве. В момента притокът на вода е спаднал до критично ниски нива - едва около 100 кубични метра в секунда. Причина за липсата на вода е продължителната суша и високите температури, достигащи до над 50 градуса по Целзий.

These pictures of the Victoris Falls are a stark reminder of what climate change is doing to our environment and our livelihood.

It is with no doubt that developing countries like #Zambia are the most impacted by climate change and the least able to afford its consequences. pic.twitter.com/a6X0V2TrEQ