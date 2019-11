Протестиращите в Чили стават все по-иновативни. Днес те използваха лазери срещу полицията.

Зад идеята им за употреба на тези устройства стоят интересни причини. Хилядите светлини идващи от лазерите пречат на полицията и отнемат от вниманието и във важните моменти.

Те са и много добра превантивна мярка срещу дроновете на службите, с които полицията получава бърза и ефективна информация за действията на тълпата. Вземащите участие в протестите организирано насочват стотици лазери срещу летящите устройства и така отнемат възможността им да снимат. Друга интересна функция е, че лазерите пречат и на различни устройства за лицето разпознаване.

As in HK, protesters casually are aware of how to use conventional tools against #Police . Using laser pointers against police.#chile #hongkong #protest #politics pic.twitter.com/lsXYaDS5px — Quixote Globe - Geo-Strategy News & Analysis (@quixoteglobe) November 16, 2019

Настоящата вълна от протести се смята за най-голямата такава от десетилетия. Чилийците протестират срещу социалното и икономическото неравенство.

Amazing video shows protesters in #Chile using dozens of

pocket #lasers at the same time to crash a police drone pic.twitter.com/51SRdG8EiH — Hans Solo (@thandojo) November 15, 2019

Президентът на Чили Себастиан Пинера за първи осъди в неделя наречените от него „злоупотреби, извършени от полицията“ при справяне с продължаващото вече четири седмици на насилие в страната.

"Имаше прекомерна употреба на сила. Бяха извършени злоупотреби и престъпления, не бяха спазени правата на всички", заяви президентът в реч след месец безредици, при които 22 души загинаха, а хиляди бяха ранени.