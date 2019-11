Ново приложение ще позволява да се прави селфи от сателит, съобщава БГНЕС.

Програмата се свързва със спътници на „Еърбъс“, които ви правят снимка от надморска височина от около 640 км. Естествено, няма да е възможно да се направи фотос на лицето, но ще може да се заснеме определен вид мащабно събитие от космоса.

