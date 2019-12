Четирима души са убити, а най-малко осем са ранени при стрелбата в базата на американския флот във Флорида, заяви пред репортери Дейвид Морган, шериф от окръг Ескамбия, предаде БГНЕС.

Около 10 души са ранени, по непотвърдени данни, преди стрелецът да бъде елиминиран.

Шерифската служба на окръг Ескамбия заяви в съобщение в Туитър, че може да "потвърди, че вече няма активен стрелец в Пенсакола. Стрелецът е обявен за мъртъв".

An #activeshooter at the Naval Air Station #Pensacola. At least two dead, including gunman at naval base NAS Pensacola in Florida. @abcnews pic.twitter.com/tVmkLrMTZC — Roberto De Carlose (@RobertoDeCarl12) December 6, 2019

Военноморските сили на САЩ потвърдиха в Туитър, че при инцидента със стрелбата е убит и друг човек, освен заподозрения стрелец.

На мястото на инцидента са разположени три медицински хеликоптера и няколко военни линейки.

Стрелбата идва само два дни, след като артилерист уби двама цивилни и рани трети в Съвместната база Пърл Харбър-Хикам, Хаваи, преди да отнеме живота си.

BREAKING: Reports of active shooter at Navel Air Station in #Pensacola FL. Reports of at least 10 people transported to the hospital https://t.co/z21O6f8WSi — Angelica Carrillo (@acarrillonews) December 6, 2019

Очаквайте подробности