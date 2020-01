SpaceX обяви извеждането в космоса на 60 микроспътника Starlink, които бяха изстреляни по-рано на ракетата Falcon 9. Изявлението беше публикувано на страницата на компанията в Twitter.

„Успешното изстрелване на 60 спътника Starlink е потвърдено", се казва в доклада.

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/hA8eUp7dNI — SpaceX (@SpaceX) January 7, 2020

Първата степен на ракетата, използвана преди това три пъти по време на изстрелванията на SpaceX, кацна на платформата Of Course I Still Love You, разположена в Атлантическия океан, осем и половина минути по-късно.

Falcon 9 first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship – SpaceX’s 48th successful landing of an orbital class rocket booster pic.twitter.com/wLal1xfsjO — SpaceX (@SpaceX) January 7, 2020

Мрежата Starlink е проектирана да осигурява достъп до интернет за потребители по цялата планета поради разполагането на голям брой малки апарати (с тегло до 500 кг) в околоземна орбита. Тази комуникационна система ще осигури широколентов достъп до интернет със скорост 1 Gb/s, което съответства на стандарта 5G, навсякъде, включително недостъпни и слабо населени райони, предава БГНЕС.

SpaceX приземи първата степен на ракетата "Фалкон" на морската си платформа (ВИДЕО)

В началния етап SpaceX планира да осигури високоскоростен достъп до интернет за жителите на южните части на САЩ до края на 2020 г. Според компанията изстрелването на общо 11 000 спътници в орбита и пускането им в експлоатация ще струва $ 10 млрд. През май 2019 г. първите 60 сателита бяха изстреляни в космоса, а през ноември втора групd апарати Starlink е пусната в орбита.

All systems and weather are go ahead of today’s launch of 60 Starlink satellites; webcast will begin at ~9:05 p.m. EST → https://t.co/gtC39uTdw9 pic.twitter.com/fDkXPFh25O — SpaceX (@SpaceX) January 6, 2020

Създаването на група от голям брой малки сателити (около 2 000) за осигуряване на глобален широколентов достъп до интернет е включено и в плановете на британската компания OneWeb.

Русия разработва нискоорбитална многофункционалната сателитна комуникационна система „Сфера“, която ще включва повече от 600 спътника за комуникации и дистанционно наблюдение на Земята.