Пътнически самолет със 180 души на борда падна край Техеран. Пътническият самолет „Боинг 737” на украинските авиолинии е изчезнал от радарите малко след излитането си от летище в Техеран.

BREAKING VIDEO: Footage of the Ukrainian plane while on fire crashing near Tehran, Iran (h/t @lookner ) pic.twitter.com/n4fqxFBRBG

На любителски кадри се вижда как машината гори и рязко се снижава. След което пада на земята и избухва в пламъци. Все още не е ясна причината за инцидента. Според Иранския червен кръст и местни медии всички 167 пътници на борда на самолета са загинали.

We are following reports that a Ukrainian 737-800 has crashed shortly after takeoff from Tehran. #PS752 departed Tehran at 02:42UTC. Last ADS-B data received at 02:44UTC. https://t.co/qXWHUPGDTu pic.twitter.com/vuAi6TOqTp