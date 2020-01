Тенисистът Новак Джокович отпразнува победата в ATP Cup с песен на Камелия. В съблекалнята със съотборниците си Джокович се забавлява под звуците на песента "Луда по тебе", докато подвикваше "Айде, всички българи!". А негов съотборник започва да крещи "България"

Новак Джокович празнува с песен на Камелия (ВИДЕО)

After Military March Song they continued with Kosovo...!

You can be ATP winner but still deep remain primitive, backward and ordinary Balkan nationalist and chauvinist!

Not accidentally Novak Djokovic has been the least liked and loved Tenis champion in History. https://t.co/SUb1rDBLOK