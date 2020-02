Пътнически самолет катастрофира в Истанбул. Машината излязла от пистата при кацане, спуснала се по склон и се разцепила на три.

Турският транспортен министър заяви, че няма жертви.

Pegasus Airlines Boeing 737-800 (TC-IZK, built 2009) was destroyed in a landing overrun at Istanbul-Sabiha Gökcen Airport (LTFJ), Turkey. FLight #PC2193 from Izmir went past the end of runway 06. 117 passengers were on board no word about casualties yet.https://t.co/X8G8ckVsCZ pic.twitter.com/vANXvqU5n1 — JACDEC (@JacdecNew) February 5, 2020

Медии пишат, че пътниците сами са излезли от самолета. Той е изпълнявал вътрешен полет от Измир до Истанбул и е кацнал на летище в азиатската част на града.

BREAKING — Plane catches fire after veering off runway at Istanbul's Sabiha Gökçen Airport; all passengers safely evacuated pic.twitter.com/2sn4QJFwg3 — DAILY SABAH (@DailySabah) February 5, 2020

SON DAKİKA💥 Sabiha Gökçen Havaalanı'nda Pegasus havayollarına ait bir yolcu uçağı pistten çıkarak 3'e bölündü pic.twitter.com/sqKeOTt4vc — PoliticTürk (@politicturk) February 5, 2020

OMG this looks bad



A jet in Istanbul Sabiha Gokcen airport slides off the runway during the landing



The jets seems to be halved into two pic.twitter.com/paGUamjwLB — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 5, 2020

Очаквайте подробности