Григор Димитров победи Стан Вавринка с 6:4, 6:4 в 1/4-финал от турнира по тенис в Акапулко, за да стигне полуфинал в турнира за час и 25 минути игра. Така българинът прекъсна серията от пет поредни победи на швейцареца срещу хасковлията. На полуфинал Димитров ще се изправи срещу победителя от Рафаел Надал - Хвон.

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

Българският тенисист започна отлично двубоя като проби още в първия гейм съперника си, който е поставен под №3 в схемата и поведе с 1:0. Във втория гейм с отлична игра той взе подаването си и поведе с 2:0 като и двата гейма бяха спечелени на 0.

Гришо продължава в Акапулко, обърна Манарино (ВИДЕО+СНИМКИ)



Все пак в третия гейм Вавринка стигна до успеха и намали изоставането си до 1:2. В следващите два гейма и двамата си взеха подаванията, за да може Димитров да поведе с 3:2. В 6-ия гейм Вавривна поведе с 30:15, но с отлична точка Димитров изравни на 30:30, но след нови две възможности Вавринка върна пробива и изравни резултата до 3:3.

Quick high-five for luck 😆 Who’s moving on tonight: 🇨🇭 Wawrinka or Dimitrov 🇧🇬 #AMT2020 pic.twitter.com/D0jpJXso5Q

Българският тенисист съумя веднага в следващия гейм да спечели подаването на съперника и поведе с 4:3. В осмия гейм Вавринка поведе с 40:30 и получи възможността да пробие отново, но Григор съумя да се измъкне от ситуацията и си взе подаването, за да поведе с 5:3. След това и двамата си взеха подаванията и Григор взе сета с 6:4.

КРАЯТ НА ЕДНА ЕРА: Мария Шарапова сложи край на кариерата си (ВИДЕО+СНИМКИ)



Във втория сет и Димитров, и Вавринка не даваха шанс на съперника си при сервис, за да се стигне до 2:2. В петия гейм Димитров поведе с 40:0 при сервис на съперника и още при първата възможност за пробив от 3 възможни проби съперника и поведе с 3:2 гейма. В 6-ия гейм Григор съумя да изравни след като изоставаше с 0:30 и 30:40, за да си спечели подаването и да затвърди пробива като поведе с 4:2.

Semi-final bound 💪



The 2014 @AbiertoTelcel champ is back in the SFs with a strong finish over Wawrinka 6-4 6-4 💥#AMT2020 pic.twitter.com/qaalgwKeMH