Китай показа за пореден път, че е страна, достойна за уважение. След като се справиха с пандемията от коронавируса, решиха да помогнат и на Европа.



Тази сутрин самолет Airbus A350 от Шанхай кацна в Рим с екип от 9 лекари на борда - експерти по СOVID 19. Те донесоха със себе си много необходими неща за борбата с коронавируса: 1 000 вентилатори, 100 000 маски, 20 000 защитни облекла, 50 000 теста.

Красивият жест на китайците, които прелетяха хиляди километри, просълзи не само италианците, но и всички хора по света.

A team of nine Chinese health experts left #Shanghai for , #Rome , #Italy along with 31tons of medical equipment. #FightVirus #COVID19 #coronavirus #COVID_2019 pic.twitter.com/KalZWnhCjX