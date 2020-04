Китай изготви нови насоки, според които кучетата и котките ще бъдат извадени от списъка на животните, които се отглеждат за храна, за да бъдат поставени в списъка на домашните любимци, съобщи БНР.

Макар и кучешкото месо да остава деликатес в някои части на страната, министерството на селското стопанство отбеляза, че те вече няма да бъдат смятани за животни, които се отглеждат, за да служат за храна.

Shenzhen, in southeastern China, has become the first city in the country to ban consumption of cats and dogs, the government announced. Under new rules, the government says it will be illegal to eat animals raised as pets. https://t.co/vC6iQOnxUr