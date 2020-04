Д-р Кристиан Шенай, на възраст от 98 години е един от участниците в борбата с коронавируса. Той си спомня как някога е лекувал войниците през Втората световна война от коремен тиф. А сега, докато наближава своя 99-и рожден ден, той все още се грижи за пациенти на фона на пандемията от коронавируса, предава Агенция "Фокус".

Шенай провежда видеоконсултации с пациентите си, някои от които познава от десетилетия, по телефона и чрез интернет. Освен това той прави чести визити до близкия старчески дом за мисионери, където също преглежда пациенти. Все пак той е трябвало да прекрати своите визити до предградията на Париж, след като се е натъкнал на двама агресивни пациенти, които са искали да вземат неговите запаси от медицински маски. Малко по-късно той се самоизолирал, след като проявил симптоми на COVID-19.

"Ако бях оставил моята клиника отворена, тя щеше да се превърне в епицентър на инфекцията", казва Шенай, който върви с бастун, но като цяло е в добро здраве.

Той е роден в Анже, западна Франция и първоначално работи като заварчик, преди да стане лекар. В крайна сметка той се специализира като личен лекар. Неговият син, също доктор, вече се е пенсионирал, но Шенай не възнамерява да последва примера му скоро. Възрастният лекар останал ядосан от факта, че Франция не е добре подготвена за пандемията и не може да разбере как в мирно време западна страна не може да се грижи за болните си граждани.

"Чувстваш се безсилен. Няма лечение, няма как да знаем кой е болен и кой не е, не можем да изолираме пациентите", коментира той. Много от неговите пациенти казват, че им е трудно да си уредят преглед при местните лекари. В неговото предградие живеят 19 хил. души, за които трябва да се грижат трима доктори.

