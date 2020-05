След години служба като куче терапевт, Техническият университет във Вирджиния връчи почетна докторска степен по ветеринарна медицина на 8-годишен лабрадор, пишат DarikNews.bg .

От ръководството на институцията са решили, че Муус, който служи като куче терапевт в консултантския център на университета от 2014 г. е прекарал достатъчно време на служба, за да получи собствена кучешка докторска степен. А той има богат опит - Муус не само служи като куче терапевт за пациенти, които лекуват рак, но самият той се бори с тази болест.

This dog is more than just a good boy -- he’s an honorary doctor of veterinary medicine. https://t.co/LJ6iUoOgTF — ABC News (@ABC) May 16, 2020

По-рано той е диагностициран с рак на простатата и в момента се лекува при ветеринарите от университета.



Муус е едно от четирите кучета терапевти, които помагат за поддържането на емоционалното състояние на пациенти с рак и студенти от университета и е взел участие в над 7500 терапевтични сесии в своята кариера, по данни на учебното заведение. През 2019 г. той получава наградата на Медицинската ветеринарна асоциация на университета "Животно герой".

Кучето работи с лицензирания терапевт Трент Дейвис, който е в консултантския център от 10 години, според CNN. Той започва терапевтичните сесии с Муус като начин да предостави подкрепа на пациенти и студенти, които имат нужда от алтернатива на човешкия контакт, за да подобрят психическото си здраве.

DOGGY DIPLOMA: Therapy dog to receive an honorary degree from Virginia Tech. https://t.co/lT1RngC9B5 pic.twitter.com/IZblhMkdw8 — ABC News (@ABC) May 16, 2020





"Тези хора виждат Муус като някой, който ще ги приеме и не се притесняват, че той ще ги съди за нещо", казва той.

След като лечението на кучето е дало резултат и състоянието му се е подобрило, Муус се е върнал на работа при своите колеги - хора и кучета.

WHAT A GOOD BOY! Moose, an 8-year-old therapy dog at @virginia_tech received an honorary doctorate in veterinary medicine. 👏🎓https://t.co/ONNIMUjQHk pic.twitter.com/Uj1h81TwLu — ABC 13 News - WSET (@ABC13News) May 18, 2020





"Когато не работи, той обича да плува, да играе на дърпаница и най-вече - да яде", казват от университета.



Муус получи своята докторска степен на виртуална церемония, на която е бил засипан с лакомства и окуражаващи думи като "Добро момче!".

