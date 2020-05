Вулканът Етна на италианския остров Сицилия изригна и изхвърли във въздуха стълб от пепел с височина 4,5 километра, съобщава БТА.

Вулканолози и сеизмолози са засекли вулканична активност в кратер на югоизточния склон на Етна през нощта.

Изхвърлянето на пепел е продължило три часа. Сега вулканът е под наблюдение.

#Etna #volcano (Sicily, Italy): explosions from two craters - INGV recorded explosions due to ongoing strombolia...https://t.co/rWvhldpTUP