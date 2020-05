Хиляди хора се събраха в неделя на площад "Трафалгар" в Лондон, за да демонстрират недоволството си след смъртта на афроамериканеца Джордж Флойд. Мъжът беше задушен при полицейски арест в Минеаполис и почина. На кадри в социалните мрежи се видя как се моли на полицаите и казва, че не може да диша.

WATCH: A large protest over the death of George Floyd on Saturday, sent a shock through social media when video emerged of two New York Police Department vehicles appearing to drive into a group of protesters. https://t.co/covkFUwms8 pic.twitter.com/vl63nDohg7 — CBS News (@CBSNews) May 31, 2020

Снимка: БГНЕС

Протестът се състоя въпреки правилата за социално дистанциране и забраната на правителството за организиране на събития, предаде CNN.

Недоволните коленичиха и скандираха „Без правосъдие няма мир“. Протестът им стигна чак до посолството на САЩ. По време на митинга са задържани петима души.

Снимка: БГНЕС

THIS IS HOW ITS MEANT TO BE.

This is how Miami police met crowds protesting the death of George Floyd and the scourge of racism in America today. This is class🥰 Hats off to the officers in Miami 🙌 #BLACK_LIVES_MATTERS #protests2020 pic.twitter.com/iDG2MbMb6h — Bella #KMM (@RealArabellaTom) May 31, 2020

DEVELOPING: Hundreds of people are peacefully protesting at Howard University in Washington, DC. They plan to march to the White House. They demand the 3 other officers also be arrested & charged in the death of #GeorgeFloyd. @msnbc @nbcwashington @NBCBLK pic.twitter.com/AKaGShzeq7 — Shomari Stone (@shomaristone) May 31, 2020

