Един човек е загинал в Детройт, след като неизвестно лице е открило огън от автомобил по протестиращи, съобщи говорителка на полицията, цитирана от Асошиейтед прес.

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

Стрелбата е станала снощи към 23,30 часа. При нея е убит 19-годишен мъж, чиято смърт е била констатирана в болницата, където бил откаран, каза сержант Никол Къркуд.

A 19-year-old protestor was sadly shot dead by what seems to have been a drive-by anti-BLM attack in Detroit tonight. #BlackLivesMatters https://t.co/y1z5iL3DyA