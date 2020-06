Baka i tetka ❤😍 @cecaraznatovic @raznatovicanastasija #mom #daughter #love #tb #tbt #cecaraznatovic #anastasijaraznatovic #singer #1 #ceca #family #instagram #follow #song #serbia #germany #france #germany #russia #hello #la #berlin #diva

A post shared by 👑 CECA 👑 ANASTASIJA 👑 (@ceca_anastasija) on Jun 3, 2020 at 3:33am PDT