Миньор от Танзания, който е баща на повече от 30 деца, откри и продаде на правителството редки камъни. Така, само за ден, мъжът стана милионер, съобщава Би Би Си.

Той е добил двата най-големи танзанита, откривани някога в света. А властите оцениха находката му на 3,4 милиона долара.

52-годишният миньор, който има четири съпруги, заяви, че ще отпразнува печалбата си като заколи крава. Той планира да инвестира част от богатството си в облагородяване на квартала, в който живее.

#TANZANIA: A miner, Saniniu Laizer has turned into an overnight billionaire after selling two Tanzanite gemstones he found for TZs 7.7 Billion.



Both stones have a total weight of 15 Kgs.



According to the government, Laizer's Tanzanites are the biggest ever found in the country. pic.twitter.com/vy61nAsEpL