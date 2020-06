При безредици тази нощ в Лондон бяха ранени 15 полицаи, съобщиха от полицията в британската столица, цитирани от БТА.

Police under attack in London again last night. Watch this footage so you understand what they are having to deal with now. Disgusting. pic.twitter.com/DVvACVGZFE — Michael Heaver (@Michael_Heaver) June 25, 2020

Размириците започнали след неразрешено музикално събитие в района на Брикстън, Южен Лондон. Полицаи били извикани на неразрешеното улично събитие и опитали да насърчат присъстващото множество да се разотиде, но без успех.

Some more video of yesterday’s ‘Strength Through Diversity’ celebration in London.



Where are Khan, Dick, Basu, Boris?



The police were chased out of Brixton by a gibbering, raging mob. I understand ‘batty boy’ means homosexual. How politically incorrect. pic.twitter.com/YOgGxcc4w6 — Gerard Batten (@GerardBattenUK) June 25, 2020

В резултат, след като дошли още полицаи, зрителите започнали да проявяват враждебност. На кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда как присъстващите нанасят щети на полицейски автомобили и хвърлят бутилки по полицаи. Двама от ранените полицаи са настанени в болница.

Why are the BBC, ITV & Sky News not leading with this video?



Where is Sadiq Kahn?



Where is Cressida Dick?



Do Police lives no longer matter?



Has London become a lawless state?



This is insanity. pic.twitter.com/YLhxqJdrhG — Mason Mills (@MrMasonMills) June 25, 2020

Четирима души са били арестувани за нападения и за нарушаване на обществения ред.

Полицейският началник Колин Уингроув нарече насилието "напълно неприемливо" и каза, че по случая се води разследване.