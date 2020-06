Бившият френски премиер Франсоа Фийон и съпругата му Пенелопе отиват в затвора за злоупотреба с обществени средства. Фийон беше осъден на 5 години зад решетките, от които три условно и глоба от 375 хиляди евро.

BREAKING: Former French Prime Minister Francois Fillon and his wife found guilty of fraud for using public funds for nonexistent political jobs. https://t.co/DEuoI9PJkc