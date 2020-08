Това място беше ничия земя и претърпя първите, и може би най-строгите, ограничения, породени от COVID-19, съобщава CNN. A сега, централният китайски град Ухан изглежда вече се е отърсил от вируса, след като хиляди хора се събраха на купон в аквапарк, акомпанирани от електронна музика и по-важното, без да са необходими маски или социална дистанция.

През целия уикенд паркът е бил пълен с празнуващи по бански, наредени заедно един друг и наслаждаващи се на музиката рамо до рамо или просто отпуснали се във водата. Всеобщият купон остава немислим в голяма част от останалия свят, където хората все още се борят със смъртоносния вирус.

Повече от 21 милиона души са се заразили в световен мащаб, а всеки ден десетки хиляди са новите случаи.

WUHAN, CHINA. WHERE THE COVID19 ORIGINATED FROM. COUNTRIES ARE SUFFERING, THE ECONOMY AND PEOPLE ARE DYING, AND MILLIONS OF PEOPLE HAVE LOST THEIR JOB DUE TO THE PANDEMIC, YET YOU HAVE THE AUDACITY TO THROW A HUGE POOL PARTY AS IF YOU'VE DONE IT ON PURPOSE. Y'ALL ARE SICK. 🤢 pic.twitter.com/NlMhUDRaOc