Бронзова статуя на Мелания Тръмп беше открита в Словения, където е родена първата дама на САЩ. Фигурата е поставена на мястото на дървената, която беше опожарена лятото. Целта на фигурата е да напомня чуждестранния произход на съпругата на американския президент, който е противник на имиграцията, предаде БТА.

Бронзовата статуя е поставена на дънера на отсечено дърво в поле до Севница, град в Източна Словения, където Мелания е прекарала детството си. Първата дама на САЩ е изобразена как маха с ръка за поздрав.

A field in Slovenia near the hometown of Melania Trump became the site for the latest artistic homage to the US first lady to grace her homeland.



