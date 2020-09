Светогорският манастир "Свети Павел" е поставен под карантина. Причината - през последните няколко часа в него бяха установени осем случая на коронавирус, съобщи телевизия Скай, като се позовава на АНА-МПА.

Според информацията един монах е откаран за лечение извън Атон, защото състоянието му е преценено като сериозно, БТА. На Света гора е изпратен екип на гръцката служба за обществено здраве, защото поне един случай е установен и в друг манастир – „Хилендар”, а още един - в скита „Лакоскити”.

At least eight confirmed #COVID19 cases were recorded in the last few hours on Monday in a single monastery (Agiou Pavlou Monastery) on Mount Athos#orthodox_times



