Шедьовър на Сандро Ботичели може да бъде продаден за над 80 милиона долара, когато се появи на търг в Ню Йорк през януари догодина, съобщи аукционната къща „Сотбис”, цитирана от БГНЕС.

„Млад мъж, който държи медальон“ е една от най-великите картини от епохата на Ренесанса, която все още е в частни ръце. Очаква се да разбие рекорда от 10,4 милиона долара, поставен на търг преди седем години от друга картина на родения във Флоренция майстор.

Secret’s out! We’re honored to announce that Botticelli’s 15th-century portrait of a ‘Young Man Holding a Roundel’ will come to auction in NY as the highlight of our Masters Week sales in January 2021. Learn more about the landmark auction event here: https://t.co/R08O7fi0Qh. pic.twitter.com/Iph5sgJDWz