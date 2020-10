Нова осветителна система заработи в Акропола в Атина. На официалната церемония присъстваха гръцкият президент Катерина Сакеларопулу, премиерът Кириакос Мицотакис, министърът на културата Лина Мендони и президентът на фондация "Онасис" Антонис Пападимитриу, който помогна за финансирането на проекта.

