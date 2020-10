Най-добрият български тенисист – Григор Димитров, отпадна от турнира "Ролан Гарос". Българинът загуби с 0:3 сета (3:6, 6:7(9), 2:6) от Стефанос Циципас на 1/8-финалите на Откритото първенство в Париж.

Още при първия сервис-гейм на Григор атинянинът направи пробив, който запази до края на първия сет, в който Григор изпитваше сериозни трудности да намери ритъм, а и началния си удар.

Циципас има сериозни амбиции за стигане далеч в Париж, въпреки че в първия си мач на турнира беше близо до сензационно отпадане, печелейки с 3:2 сета.

Сет 3:

2:6, Гейм, сет и мач за Циципас!

2:5, Григор създаде главоболия на днешния си съперник и успя да стигне до 40:40 след нелогични разигравания от Циципас, но гръкът си спечели подаването и Григор ще сервира за оставането си в турнира.

2:4, Гейм за Григор, който можеше да бъде и изпуснат от българина, но в самия му край Димитров си взе подаването.

1:4, Циципас продължи да задържа аванса си пред българина, който можеше да направи 40:30 в петия гейм след смач, но вместо това не отигра качествено удара над главата си и двамата седнаха за кратка почивка.

1:3, Григор спаси два брейкбола за втори пробив от Циципас след зрелищни защити от негова страна, след което успя да спечели подаването си.

0:3, Без особено напрежение Стефанос Циципас си спечели подаването, като в хода му на Гришо му се наложи да сменя своята ракета, след като за пореден път скъса кордажа.

0:2, Пробив! Във втория гейм Димитров показа доста колеблива игра. Българинът допусна двойна грешка, която допълнително улесни гръка. В крайна сметка Циипас се възползва от грешките на Гришо, който допусна втори пробив, пращайки топката в мрежата.

0:1, Чудесен ретур от страна на Григор Димитров свари неподготвен Циципас за 30:15. Последва силен сервис за гръцкия тенисист, който изравни при 30:30. Циципас успя да приключи гейма в своя полза, след неуспешен ретур от страна на Григор Димитров, който прати топката в мрежата.

Сет 2:

Тайбрек: Григор направи много досадна грешка при първия си сервис и с непредизвикана грешка Циципас стигна до минипробив. Киксервис по диагонала на гръка и резултатът стана 2:0. Нов солиден сервис на Циципас и 3:0. Все пак Григор направи страхотно нападение при първия си сервис, като Димитров завърши със смач от мрежата 3:1. Аут на гръка по диагонала с бекхенд направи 2:3. Концентрацията на Циципас се запази и той продължи да води с един минипробив. Форхенд по диагонала извади извън корта Циципас, а Григор предварително бе решил да атакува мрежата и сполучи - 3:4. Ретур аут от Циципас пък изравни резултата - 4:4. Изключително неприятна неточност от Димитров на мрежата донесе на Циципас лесна точка на сервис, изпълняван от българина. Все пак нервите на Циципас също не бяха на ниво в последвалото разиграване, като запрати далеч аут - 5:5. Той изпусна първия си сервис, а Григор изтърва чудесен шанс за сетбол на негов сервис. Видяхме едно от най-добрите разиграния в срещата, като двамата си направиха 19 удара, а в крайна сметка бекхендът от мрежата на Григор влезе в полето на гръка и резултатът стана 7:6. Димитров се хлъзна след удар с рамката на Циципас и не успя да наложи адекватен удар от средата на полето си и Циципас имаше втори сетбол. Григор принуди Циципас да сбърка при неговия сервис след бомбастични ретури от бекхенд - 7:7. Тежка грешка на гръка от основната линия на форхенд отлетя аут и Димитров стигна до първия си сетбол в мача. Последваха поредни размяна на точки, а сетбол №3 за Циципас дойде при 9:10. Той беше реализиран и вторият сет също бе на гръцката сметка.

6:6, Димитров притисна сериозно гръка в последния сервис гейм на Циципас, но някак накрая атинянецът вкара сета в тайбрек.

6:5, Фамозен гейм с начални удари на Григор, като българинът затвори подаването си с перфектна комбинация сервис-мрежа, която накара Димитров да се усмихне.

5:5, Изключително напрегнати събития на "Филип Шатрие", след като Димитров стигна до 30:30. Все пак Циципас съумя, макар и на втори сервис да дръпне в резултата, след което да изравни отново резултата за пети пореден път.

5:4, Григор спечели подаването си нелесно, след като двамата си направиха сериозна серия от размяна на удари от основната линия. Грешка по правата от бекхенд на гръка доведе до гейма за Димитров.

4:4, Много високо ниво на концентрация от Циципас след сериозния сервис-гейм на Григор доведе до ново равенство в сета.

4:3, Този път солиден сервис-гейм на Гришо му спомогна с лекота да вземе подаването си.

3:3, Гръкът свали показателите си на първи сервис, но атаките му останаха много качествени и равенството в сета бе възстановено за трети път.

3:2, Проблемът в петия гейм беше, че началният удар на Григор спря да работи, както досега и Циципас стигна до 0:30. Все пак Григор върна 15:30, но последва досадна двойна грешка в хода на статистиката от хасковлията. Все пак Димитров изравни резултата до 40:40, но непредизвикана грешка от бекхенд доведе до нов брейкпойнт за Циципас. С доза шанс Григор спаси пробива и с грешка на Циципас се стигна до геймбол. Почти без първи сервис Димитров все пак взе гейма си.

2:2, Циципас отново започна да се стрми към кратки разигравания, като тази тактика му донесе успех и той не позволи на Димитров да стигне до пробив.

2:1, Сервисът на Димитров продължи да набира темпо и българинът започна да влиза в сериозен игрови ритъм, което е страхотна новина за него.

1:1, Циципас с лекота превзе първия си сервис гейм за втората част, като Григор успя да върне само една точка на своя съперник.

0:1, Гейма започна с размяна на точки до 30:30. Григор показа отличен форхенд за 40:30, принуждавайки Циципас да прати топката в аут от бекхенд. Последва лесна точка за българина, който успя да поведе за пръв път в геймовете от началото на мача.

Сет 1:

3:6, Сет - Циципас - Българинът успя да дръпна с 0:30 при сервиса на гръка, но с прекрасна комбинация по диагонал и права Циципас върна на 15:30, макар форхендът да беше от ниско. Брилянтен контриращ удар пък сащиса Циципас, за да може Гришо да има два шанса за връщане на пробива. Два мощни сервиса от гръка му донесоха равенство – 40:40. Григор взе супер решение да изиграе къса топка от мрежата по диагонала и Стефанос не успя да я върне в полето на Гришо за трети шанс за пробив. Циципас извади голям късмет в хода на разиграването и неутрализира и третия опит за пробив. Последва супер комбинация сервис-мрежа от гръка и той достигна първия си сетбол в мача. Ретур аут за Гришо и сет за Циципас.

3:5, Осмият гейм стартира с хубав сервис по правата от хасковлията, на който Циципас нямаше отговор. Перфектен бекхенд по диагонала на Циципас накара Григор да сбърка с топка в мрежата – 15:15. С два отлични сервиса Григор съумя да стигне до 40:30, но с брутален бекхенд на четири метра зад основната линия Циципас направи уникален минаващ удар и изравни – 40:40. Григор успя да си вземе сервис подаването все пак.

2:5, Димитров така и не успява да затрудни гърка и да направи интрига на негов сервис. Няколко удара в аут и в мрежата и отново безпроблемен гейм на собствен сервис за Стефанос.

2:4, Димитров бе в трудна ситуация, след като Циципас поведе с 30-0 в шестия гейм, но след това българинът се вдигна и осъществи обрат, завършвайки гейма с първия си ас в мача.

1:4, Пореден брилянтен гейм от Циципас при негов сервис, но по-тревожното е, че Григор така и не може да се противопостави на началните удари на родения в Атина тенисист, който напълно пое инициативата в сета.

1:3, Брилянтна защита на Циципас доведе до две точки за пробив на сметката на гръка. Все пак Григор съумя да се "събере" и да започне да праща солидни сервиси, които караха Циципас да играе зад основната линия и Григор стигна до геймбол. Точка, директна от сервис пък донесе първия гейм за Димитров.

0:3, Скоропостижен спечелен гейм от гръцкия тенисист при негов сервис, като Григор не успя да съумее да влезе в качествено разиграване след началните удари на Циципас.

0:2, Пробив - Циципас - Григор разчиташе на сериозни първи сервиси срещу Циципас, но в крайна сметка опонентът на българина стигна до точка за пробив. Григор сервира мощно в средата на корта, а ретурът на гръка не бе качествен – равенство. Двойна грешка на Григор пък даде втори шанс на Циципас да пробие и това се случи.

0:1, Григор взе две поредни точки на старта при сервис на Циципас, ала гръкът отвърна с перфектен уинър за 15:30, след което "Филип Шатрие" видя прекрасни сервиси от Стефанос, който резонно взе гейма си.

