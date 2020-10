Френската първа дама Брижит Макрон ще се самоизолира за седем дни, защото е била в контакт с човек, дал положителна проба за COVID-19, съобщи офисът на френския президент Еманюел Макрон, предаде БТА.

