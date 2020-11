Скулптурата „Китови опашки" в нидерландския град Спекенисе, разположен в района на Ротердам, предотврати падането на влак на метрото във водата.

Инцидентът се е случил около полунощ, когато влакът е излязъл от коловоза и е заседнал на скулптурата. Височината е била над 8 метра.

Машинистът е успял да напусне мотрисата, а в самия влак не е имало пътници.

Скулптурата „Китови опашки" е изработена от полиестер на холандския архитект Маартен Струис. Тя е поставена през 2002 г.

